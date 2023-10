Tirol will mehr Zivis für die Kinderbetreuung

Heuer sind es 883 Zivildiener, die in Tirol ihren Dienst an der Gesellschaft verrichten. Österreichweit hat sich die Anzahl im Vergleich zum Vorjahr um 3,2 % erhöht. Die meisten der jungen Männer sind in Tirol im Rettungswesen tätig, nämlich 38,5 Prozent. Dahinter folgen die Sozial- und Behindertenhilfe mit 23,6 Prozent und die Altenbetreuung (21,3 Prozent).