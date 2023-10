Trikots weg! Hype um Tormann-Held Giroud hält an

Zur Vorgeschichte: Milan-Keeper Mike Magnin sah am Samstag gegen den FC Genua im Finish nach Videostudium die Rote Karte (98.), Sturmtank Olivier Giroud musste ins Tor und in einem wilden Finish in der 104. Minute auch noch entscheidend eingreifen. Am Ende hielt er so den 1:0-Sieg und den Sprung an die Tabellenspitze für die „Rossoneri“ fest - und war der gefeierte Held des Abends.