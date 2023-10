„Sehr dilettantisch“: Hamann kritisiert USA-Reise

Anpfiff um 2 Uhr MEZ

Samstag trifft die Mannschaft des neuen Teamchefs Julian Nagelsmann in East Hartford auf die USA, am 18. Oktober in Philadelphia auf Mexiko. Hamann zu letzterer Partie: „Der Anpfiff erfolgt um 2 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Am 20. Oktober müssen Dortmunds Teamspieler schon wieder in der Bundesliga gegen Bremen ran. Das ist absurd.“