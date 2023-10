„Bayern versucht, Fans für dumm zu verkaufen“

„Sie holen Boateng ins Training, obwohl sie wissen müssten, was es für ein Beben bei den Fans auslöst. Man lässt ihn mittrainieren und sagt am Freitag, dass Upamecano und Kim schon wieder trainieren und auch De Ligt nicht so weit weg ist. Wahrscheinlich haben sie - nur weil Boateng mit trainiert - eine Wundersalbe gefunden“, so der TV-Experte bei Sky.