Drama auf Rückflug! Trainer stirbt nach Finale

Die Wasserball-Welt steht unter Schock! Einen Tag zuvor stand Petar Porobic noch am Beckenrand und coachte das chinesische Männer-Team am Samstag im Finale der Asienspiele gegen Japan, das die Chinesen letztlich mit 7:11 verloren - es sollte sein letzter Auftritt werden, denn am Rückflug verstarb die Trainer-Legende im Alter von 66 Jahren plötzlich und unerwartet.