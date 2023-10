Warum Goalie als „absoluter Held“ gefeiert wird

Es war ein Moment, den der kleine Charlie wohl nie mehr in seinem Leben vergessen wird. Hand in Hand marschierte der Fußballfan gemeinsam mit Top-Keeper Alphonse Areola aufs Spielfeld. Charlie ist Autist und trug einen Gehörschutz, um die Geräuschkulissen im Olympiastadion in London zu dämpfen. Areola machte es ihm nach und setzte sich beim Einmarsch der beiden Mannschaften ebenfalls Kopfhörer auf - eine herzerwärmende Geste.