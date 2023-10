Formel 1 in Katar: Das Rennen ab 19 Uhr LIVE

„Sehen alle gleich aus“

Als Weltmeister steht Max Verstappen ja bereits fest. Dass er auf die Trophäe noch ein paar Wochen warten muss, stört ihn nicht. „Die sehen doch alle gleich aus, ich habe schon zwei zu Hause. Damit kann ich leben“, sagte der Niederländer nach dem Gewinn seines dritten Titels in Folge. Das schaffte er als erst fünfter Fahrer - und machte in Katar den Aufstieg in den Kreis der Allergrößten des Motorsports perfekt.