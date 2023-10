Verstappen ist zum 3. Mal in Serie F1-Weltmeister!

„Der Puls war niedrig, bestimmt nicht so hoch wie vor zwei Jahren!“

„Es ist unglaublich. Wir sind seit zehn Jahren mit Max zusammen und was da erreicht wurde, ist in der Geschichte der Formel 1 eine einmalige Sache. Er ist 26 Jahre alt, da kommt noch einiges“, sagte der 80-jährige Steirer, gekleidet in Verstappen-T-Shirt und -Kappe, bei Sky. „Der Puls war niedrig, bestimmt nicht so hoch wie vor zwei Jahren“, ergänzte Vater Jos Verstappen und lachte.