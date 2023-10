Schlägt Ihr Herz noch für Österreich, Herr Krausz?

Am Dienstag um 11 Uhr kam der Anruf aus Schweden, am Freitag um 11 Uhr gab Prof. Ferenc Krausz, 24. österreichisch-ungarischer Nobelpreisträger und Leiter des Max-Planck-Instituts für Quantenphysik in Deutschland, der „Krone“ dieses Interview - in Wien, wo alles begann.