Kuhattacke Tirol: „Kühe können nicht schuld sein!“

Rechtliche Konsequenzen

Einige Nutzer befürchten nun, dass dem Landwirt, dem die Kuhherde gehört, rechtliche Konsequenzen drohen könnten. Der OGH hat in seiner Entscheidung aus dem Jahr 2020 die Haftung eines Landwirtes für seine Kühe bereits bejaht, weshalb die Nutzer IGBerg und BesorgterBueger in diesem Fall Ähnliches erwarten. Der Nutzer Rabenklaue fordert deswegen sogar eine Justiz-Reform in Österreich.