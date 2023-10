Viele Rätsel nach Kuhattacke auf Frau mit Hunden

Eine Tirolerin (51) wurde am Mittwoch gegen 18 Uhr in Ehenbichl von Jungkühen attackiert bzw. überlaufen und erheblich verletzt. Die Außerfernerin war, so ein Polizeisprecher zur „Krone“, mit ihren beiden Hunden durch eine eingezäunte Jungvieherde gewandert. Die Hunde waren nicht angeleint.