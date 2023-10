Ex-Brennpunktschule könnte Vorbild für Wien werden

Beim 1. Wiener Bildungsfestival kamen internationale Experten zu Wort. Ihre Ideen könnten auch in Wien funktionieren. Denn die Personalnot an Wiens Pflichtschulen ist seit Jahren evident. Während andere Bundesländer deswegen Maßnahmen ergreifen und versuchen, den Lehrerberuf in ihrem Bundesland so attraktiv wie möglich zu machen, fehlen in Wien bislang Anreize. Das soll sich ändern. Dafür gibt es nun auch mehr Geld.