Unverschämte Abzocke: Strafzettel trotz Parkticket

Egger rief daher am Montag bei der Gemeinde an. Die Dame am anderen Ende der Leitung habe wohl sofort gewusst, worum es sich handle. „Sie hat mir mitgeteilt, dass wir das falsche Parkticket gelöst hätten. Die linke Seite in dem Bereich gehöre der Gemeinde, die rechte sei privat. Ein Schild würde darauf hinweisen. Wir waren zu fünft und haben das Schild nicht bemerkt, den anderen Autolenkern, die ebenfalls gestraft wurden, ist das Schild ebenfalls nicht aufgefallen“, ärgert sich die Jenbacherin, die um Kulanz bei der Gemeinde bat.