Jungbullen feiern Schützenfest und Tabellenführung

Salzburgs U19-Fußballer haben in der UEFA Youth League die Tabellenführung übernommen. Die Jungbullen setzten sich am Dienstag zu Hause gegen ihre Alterskollegen von Real Sociedad mit 5:2 (1:1) durch und halten nach zwei Partien bei vier Punkten. Adam Daghim gelang in der Akademie in Liefering ein Doppelpack (12., 61.). Die weiteren Tore für die Salzburger erzielten Moritz Neumann (53.), Oliver Lukic per Foulelfmeter (65.) und Federico Crescenti (72.).