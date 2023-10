Kendall Jenner zeigt Jetset-Leben mit Bad Bunny

Die neue Gucci-Kampagne passt perfekt zum Jetset-Leben von Kendall Jenner: Gemeinsam mit ihrem Liebsten, Rapper Bad Bunny, ist das Topmodel auf den Bildern am Flughafen zu sehen, jenem Ort, an dem Reisen beginnen und enden. Inszeniert wurde das Paar im Stile des 1990er-Jahre-Glamours und in Szene gesetzt von Anthony Seklaoui.