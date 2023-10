Lokale, über die man spricht: NINEOFIVE Vienna

Tatsächlich hat sich das Konzept in Deutschland schon mehrfach bewährt, nineOfive ist eine Gründung des Berliner Sommeliers Sebastian Georgi, dienun vom Wiener Rainer Ziegler als Franchise übernommen und in einem stimmungsvoll lebhaften Lokal angesiedelt wurde - Ziegelwände, überall Flaschenregale an den Wänden, eine Vielfalt an Räumen, manche mit Hochtischen, andere mit Plüschsesseln, einer Bar, einem Chef’s Table.