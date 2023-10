Hörl/Horst sind als Paris-Vierte bereit für die WM

Das ÖVV-Duo verlor am Sonntag in Roland Garros das Bronze-Match gegen die Ex-Weltmeister Alexander Brouwer/Robert Meeuwsen (NED) knapp 1:2 (18,-18,-13). Ihre starken Auftritte in der Olympia-Stadt kommen unmittelbar vor der WM in Mexiko gerade recht, außerdem sammelten sie viele Punkte im Quali-Ranking.