Lachnummern sind fehl am Platz

„Gefahr: Schleudersitz“. Diese Warnung stand groß auf jenem US-Kampfjet, in dem sich die grüne deutsche Außenministerin Annalena Baerbock ablichten ließ. Mit breitem Grinser, der ein gehöriges Maß an Naivität offenbart: Anstatt Friedensinitiativen zu starten, statten Europas Staaten in einer Allianz mit den USA die Ukraine mit schweren Waffen aus. Wöchentlich fallen Tabus: erst Panzer, dann Kampfjets, nun Mittelstreckenraketen.