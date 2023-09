Heraf: „Hat es zu meiner Zeit noch nicht gegeben“

Die Lebensqualität wusste Heraf in seiner neuen Bregenzer Heimat schnell zu schätzen: „Die Leute sind hier wirklich extrem freundlich. Ich wohne 30 Meter neben dem Bodensee, gehe jeden Tag schwimmen. Am Abend bewundere ich dann in Ruhe den Sonnenuntergang vor meiner Tür. Da gewinnst du jedes Mal sensationelle Eindrücke.“