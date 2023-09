3:1! GAK gewinnt Schlager gegen SKN St. Pölten

Der GAK erwischte in St. Pölten einen guten Start, Christian Lichtenberger traf in der 15. Minute nach Fersler-Ablage von Daniel Maderner zum 1:0 für den Ex-Meister. Noch vor der Pause hatte Dario Tadic zweimal den Ausgleich am Fuß: In der 22. Minute scheiterte der Stürmer mit einem von ihm selbst herausgeholten Elfmeter an GAK-Schlussmann Jakob Meisterhofer, in der 37. Minute schoss er aus wenigen Metern über die Latte.