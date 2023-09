Ried macht mit 5:0 gegen Horn Sprung nach vorne!

Stripfing siegt souverän bei Dornbirn

In Dornbirn dominierte die Auswärts-Mannschaft - Stripfing hatte im Ländle alles im Griff und ging durch Darijo Pecirep früh in Führung. Der Goalgetter musste nach optimaler Vorarbeit von Moritz Wels nur noch ins leere Tor vollenden (5.). Das 2:0 erzielte Wels dann selbst, der Austria-Spieler war mit einem Schuss ins kurze Eck erfolgreich (26.). Das Dornbirn-Tor von Lars Nussbaumer (85.) kam zu spät, Pecirep (89.) beseitigte die letzten Zweifel an einem Sieg der Stripfinger.