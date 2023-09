Liste Fritz zum 15er: „Allmacht der VP gebrochen“

„Stärke ist die Bürgernähe“

Dass es stets Höhen und Tiefen gegeben habe, gaben Klubobmann Markus Sint und LA Andrea Haselwanter-Schneider offen zu. Auch Fehler wurden gemacht. Bei der Landtagswahl im Herbst habe man jedoch wieder Aufwind gespürt. „Die Leute haben gezeigt, dass sie doppelt so viel Liste Fritz wollen“, freute sich Haselwanter-Schneider. Woran das liegt? „Sicher im starken Augenmerk auf Bürgernähe, welche uns von allen anderen Parteien unterscheidet, wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt!“ Die Frage, ob sie womöglich bei der Innsbrucker Gemeinderatswahl in den Ring steigt, wollte Haselwanter-Schneider am Freitag nicht beantworten.