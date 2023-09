Infrastrukturausbau hapert in Österreich noch

In Österreich haben laut DESI-Index rund 63 Prozent der Bevölkerung zumindest grundlegende digitale Kompetenzen. Das sind mehr als der EU-Durchschnitt von 54 Prozent, liegt aber noch klar unter dem EU-Ziel von 80 Prozent bis 2030. Ein Problem sei zudem der Mangel an IT-Fachkräften. Österreich liege hier mit fünf Prozent aller Arbeitskräfte zwar wiederum über dem EU-Schnitt - gemessen an der Zusammensetzung der österreichischen Wirtschaft sei dies aber wenig, so die EU-Kommission.