Tragödie! Klub-Boss wird neben Tochter erschossen

Verein bestätigte Tod

Der Verein bestätigte den Tod seines Präsidenten. „Die Tigres-Familie und die Sportgemeinschaft sind erschüttert von diesem Ereignis“, hieß es in einer Erklärung. „Sein Engagement für die Mannschaft und sein Einsatz für die Entwicklung des Sports in unserer Region haben bei allen, die das Privileg hatten, ihn zu kennen, einen unauslöschlichen Eindruck hinterlassen.“ Zudem postete der Zweitligist ein Video in Ehren von Paez in den sozialen Medien.