30 (!) Jahre Schmerzen in der Halswirbelsäule

Über 30 Jahre lang litt Frau Balogh unter Höllenqualen. Lähmungen in den Armen und Gefühlsstörungen in den Händen schränkten die Lebensqualität sehr stark ein. Sie war zeitweise sogar berufsunfähig und ständiger Patient in der Schmerzambulanz im AKH. Sämtliche Therapien wie Physiotherapie, Chiropraktik, Infusionen halfen nichts gegen diese unerträglichen Schmerzen.