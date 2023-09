Deutsche Stau-Flüchtlinge rasen über Gehwege

Michael Steyrer ist immer noch völlig perplex. Der Pongauer war am Wochenende zusammen mit einer befreundeten Familie auf dem Treppelweg bei Pfarrwerfen unterwegs. Auf dem Gehweg an der Salzach herrscht strengstes Fahrverbot. „Plötzlich brauste ein Auto mit deutschem Kennzeichen daher“, sagt Steyrer. Er und seine Freunde samt Kindern konnten sich in Sicherheit bringen. Aber: „Wir waren so perplex, dass wir leider das Kennzeichen des Autos nicht notiert haben.“