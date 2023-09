Novak muss wegen Dunkelheit in die Verlängerung

Dennis Novak hat am Sonntag mit Ach und Krach das Aus im Halbfinale beim Tennis-Challenger-Halbfinale in Bad Waltersdorf vermieden und eine „Verlängerung“ erzwungen. Der 30-jährige Niederösterreicher lag gegen den Tschechen Vit Kopriva, der vor wenigen Wochen in Tulln gewonnen hat, mit 3:6,3:5 zurück, wehrte bei 3:5 und im Tiebreak insgesamt fünf Matchbälle ab und schaffte den Satzgleichstand mit 7:6 (7). Dann musste wegen Dunkelheit abgebrochen werden.