Super Bowl 2024: Usher performt bei Halbzeitshow

Der US-Musiker Usher (44) soll in der Halbzeitshow des nächsten Super Bowl auftreten. Das teilte die National Football League (NFL) am Sonntag mit. „Es ist eine große Ehre in meinem Leben, einen Auftritt beim Super Bowl von meiner Wunschliste zu streichen“, wurde Usher zitiert. „Ich kann es gar nicht abwarten, der Welt eine Show zu liefern, die mit nichts zu vergleichen ist, was sie bisher von mir gesehen hat.“