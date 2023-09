Pichler trifft für Kiel, Düsseldorf-Remis im Hit

Fortuna Düsseldorf hat die Tabellenführung in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga verteidigt. Im Top-Spiel trennten sich die Fortuna und Hannover 96 am Sonntag mit einem 1:1. Düsseldorf reist damit mit einem Punkt Vorsprung auf die Konkurrenz am nächsten Freitag zum Spitzenspiel beim drittplatzierten Hamburger SV. Bei Hannover stand Louis Schaub bis zur 73. Minute am Feld.