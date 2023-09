„Das Bundesheer wälzt auf uns die Kosten ab“

Seit 15 Jahren betreibt der 46-Jährige in Ried/Innkreis ein Bauunternehmen mit acht Mitarbeitern. Einer davon - Egzon L. (21) - musste am 10. Juli seinen Präsenzdienst antreten. Am 7. September unterlief dem jungen Innviertler in seiner Freizeit ein lebensbedrohlicher Unfall. Auf der städtischen Bräuhausstiege kam er unglücklich zu Sturz, erlitt einen Milzriss.