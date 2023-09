Schmid schimpft: „Wozu zahlen wir so viel dafür?“

Thomas Silberberger (WSG-Tirol-Trainer):

„Im Endeffekt hat uns in vielen Situationen sowohl offensiv als auch defensiv die nötige Qualität gefehlt. Wir bekommen furchtbare Gegentore, dann kommen wir toll zurück, die Burschen fighten wie die Löwen und in den letzten 20 Minuten haben beide Mannschaften gefühlt auf den ‘lucky punch‘ gewartet. Es ist typisch für uns, dass wir durch einen Elfmeter am Schluss auf die Verliererstraße kommen. Ich rede schon seit Wochen, dass wir vor einem extrem schwierigen Jahr stehen. Wir stolpern immer über die gleichen Fehler.“