Rapid: „Wir haben genug verschenkt“

Nur Ergebniskrise

Noch spricht man in Hütteldorf nur von einer Ergebniskrise. Und dass man gegen Sturm „lieber“ als gegen die vermeintlichen Kleinen spielt. Wobei laut Barisic die Grazer Doppelbelastung „keine Auswirkung“ hat. Das 1:2 der Ilzer-Truppe am Donnerstag gegen Sporting Lissabon brachte für Rapids Trainer auch keine wertvollen Erkenntnisse: „Weil sie nicht so wie in der Liga gespielt, nicht so hoch attackiert haben.“