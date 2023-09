Rapids Last-Minute-Remis: Krise, die (k)eine ist

Kongolo ein Spiel gesperrt

Dennoch wird der Coach auch an Punkten gemessen, die kommenden Matches (Sturm daheim, Austria auswärts) haben es in sich. Barisic: „Die Jungs müssen es schaffen, sich zu belohnen.“ Kerschbaum musste gegen Wolfsberg wegen Achillessehnenproblemen vom Feld. Burgstaller laboriert doch an keiner Schambeinentzündung, fällt aber weiter aus. Passen muss auch Neuzugang Kongolo: Er wurde wie Co-Trainer Hickersberger nach seinem Ausschluss am Sonntag für ein Spiel gesperrt.