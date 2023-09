Reisefieber bringt immer noch Pkw-Flut

Mehr als drei Millionen Touristen sind im Vorjahr in Kärnten angekommen, und gut 75 Prozent von ihnen reisen mit dem Pkw an. Selbst bei voller Auslastung der fünf üblichen Sitzplätze sind das gut 600.000 Autos, die zusätzlich auf den Kärntner Straßen unterwegs sind. Zum Vergleich: 371.965 Pkw waren im Vorjahr in unserem Bundesland gemeldet. So bringt der Tourismus, gerade im Sommer, nahezu eine Verdreifachung. Um mit der Zeit zu gehen und einen positiven Beitrag leisten zu können, sucht die Tourismusbranche nach innovativen Lösungen.