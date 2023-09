Dreikampf um Cockpit: Tsunoda reagiert gereizt

Lawson selbst gab sich im Vorfeld des Japan-Grand-Prix gelassen: „Es ist schwierig, in diesem Sport ein Cockpit zu bekommen. Aber anstatt auf all die Dinge von außen konzentriere ich mich auf jede Session, versuche immer alles zu maximieren und zu zeigen, was ich im Auto kann.“ Und am Wochenende gibt es eine neue Möglichkeit, die Verantwortlichen von AlphaTauri zu überzeugen.