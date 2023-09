Auf der „Ersatzbank“ lauern auch prominente Namen

Als sich Daniel Ricciardo letztes Wochenende bei einem Trainingsunfall die Hand brach, schockte es die Formel 1. Der Australier war doch erst zwei Rennen zuvor wieder eingestiegen und muss nun wieder aussetzen - wie lange, ist unbekannt. Der 21-jährige Neuseeländer Liam Lawson, 2021 Gesamt-Zweiter in der DTM und 2023 Fahrer in der japanischen Super Formula, sprang als Ersatz in sein Auto und überzeugte: Platz 13, zwei Positionen vor seinem erfahrenen AlphaTauri-Kollegen Yuki Tsunoda.