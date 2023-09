LASK-Hit: Eine Verspätung von mehr als drei Jahren

Den ManU damals vorm (vermeintlich) größten Spiel in der LASK-Klubgeschichte gewählt hatte. Vorm (vermeintlich) größten für Linz aller Zeiten. Dem Achtelfinale der Europa League. Das dann aber vorm ersten Lockdown aufgrund eines blitzschnell erlassenen Corona-Bescheids nur zur Mutter aller Geisterspiele wurde. Nachdem 48 Stunden zuvor in Deutschland Leipzig noch vor 42.000 Fans spielen hatte können, durften in die mit 14.000 eigentlich restlos ausverkaufte alte Gugl nur 500 …