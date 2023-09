Daten sprechen Bände: Die Demontage der LASK-Ikone

Peter Michorl, gebürtiger Wiener mit Austria-Vergangenheit, ist längst zu einer Ikone des LASK geworden: 343 Einsätze, 40 Tore und 90 Assists stehen auf dem Konto des 28-Jährigen, der die Linzer aus den Tiefen der zweiten Liga bis in den Europacup neun Jahre begleitet hat. Jetzt ist Schluss mit lustig: Bereits nach Mostar reiste er nicht mit, obwohl zwei Kader-Plätze frei waren. Dafür lief er in der Regionalliga auf, in einem Test trug er sogar die Kapitänsbinde. Sportchef Rado Vujanovic: „Wir haben die Daten der Spieler ausgewertet, derzeit ist kein Platz für Michorl.“