Michorl erneut nicht im Kader: Das sagt Sageder

Mangelnde Effizienz

Spannend blieb es in der Raiffeisen Arena am Sonntag gegen Lustenau aufgrund der mangelnden Effizienz. Philipp Ziereis erlöste sein Team erst in der 79. Minute. „Vorne hätten wir einige Situationen noch besser abschließen müssen. Bei den erzielten Toren müssen wir noch einiges tun, um Spiele zu gewinnen“, verlautete Sageder. Mit acht Treffern haben die Linzer nur halb so viele wie Tabellenführer Salzburg. Die nur vier Gegentreffer können sich demgegenüber sehen lassen.