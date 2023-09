Zumindest die LASK-Fans halten Michorl die Stange

Für den sich nun natürlich eine wichtige Frage in den Raum stellt: Wie weitermachen? Bis heute Mitternacht hat auf jeden Fall das Transferfenster in der Türkei und Serbien offen – ein fluchtartiger Abgang kommt für den Familienmenschen aber wohl kaum in Frage. Doch sonst? Ein Verbleib könnte intern für Unruhe sorgen. Der 28-Jährige gilt als Führungsspieler und hat innerhalb der Mannschaft einen nicht unwesentlichen Einfluss. Die nächsten Wochen werden in dieser Causa wohl keine einfache Zeit. Nicht für den Verein. Und schon gar nicht für Vereinsikone Michorl, der sportlich nun im Regen steht. Die Fans halten ihm aber weiter den Schirm auf.