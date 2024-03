Grüne Oasen: Wie nutzen Sie Garten und Balkon?

In Zeiten von Inflation und Teuerungen wird Urlaub zum Luxus. Umso mehr rückten dafür in den letzten Jahren Balkone und Gärten als Rückzugsorte in den Vordergrund. Wie verwenden Sie diese? Lassen Sie Ihren grünen Daumen walten oder nutzen Sie ihn als Ort, um mit Ihren Liebsten Zeit zu verbringen? Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen, wir freuen uns auf Ihre Kommentare!