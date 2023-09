Kornelli will in Portsmouth Olympia-Ticket lösen

Kampf um Medaille

In Den Haag habe sie sich zunehmend an ihren direkten Konkurrentinnen um ein Ticket orientiert, das habe sie das eine oder andere Mal etwas ausgebremst. Der ebenfalls 22-jährige Bontus geht ohne Druck in die EM und peilt einen Platz in den Top 10 an. „Ich möchte wieder in die Medal Series. Ich weiß, dass ich weit vorne dabei sein kann und wo mein Platz ist. Der Fokus ist da. Es gilt konstant anzufangen und dann während der Regatta von Tag zu Tag besser zu werden.“