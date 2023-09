Was waren Ihre Ekel-Erlebnisse in der Gastronomie?

Im vergangenen Jahr war es vor allem der Skandal rund um Burger King, der in aller Munde war, doch in der Gastronomie kommt es immer wieder zu Ekel-Vorfällen. Ob Mäuse im Lokal, Käfer im Essen oder gar schimmeliges Brot ‒ Hygienemängel in Restaurants oder Imbissständen sind keine Seltenheit. Was waren Ihre bisher schlimmsten Erlebnisse diesbezüglich? Wie könnte man die Zustände in der Gastronomie verbessern? Reichen die Kontrollmechanismen aus? Oder können Ihnen solche Vorfälle ohnehin nicht den Appetit verderben? Erzählen Sie uns von Ihren Erfahrungen in der Kommentarsektion, wir sind gespannt auf Ihre Berichte.