Spätsommer kommt nach kurzer Pause wieder zurück

Am Montag gibt es zum Start in die neue Arbeitswoche in Becken und Tälern zunächst einiges an Nebel oder Dunst, die sich jedoch allmählich lichten. Bereits am Vormittag erreichen aber erste Wolken einer Kaltfront Vorarlberg und ziehen bis zum Abend mit Regenschauern und auch mit Gewittern langsam ostwärts. Weitgehend trocken bleibt es zunächst noch in weiten Teilen Niederösterreichs, im Burgenland sowie in der Südoststeiermark. Die Frühtemperaturen liegen bei neun bis 18 Grad, die Tageshöchsttemperaturen erreichen 21 bis 30 Grad.