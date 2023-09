Mick Schumacher vor finalem Aus in der Formel 1?

Kein Vorbeikommen an Lewis Hamilton und George Russell

Was die Entscheidung stark beeinflussen dürfte: Aktuell stehen die Chancen für Schumacher auf regelmäßige Renneinsätze in der Formel 1 de facto bei null. Bei seinem Team Mercedes gibt’s kein Vorbeikommen an Lewis Hamilton und George Russell - und auch sonst sind die Cockpit-Plätze für die kommende Saison praktisch allesamt vergeben.