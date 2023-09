Ecuador-Wunderkind Páez auf Maradonas Spuren

Wunderkind geht zu Chelsea

Dabei ist ihm der Eintrag in die Geschichtsbücher schon mit Anpfiff nicht mehr zu nehmen. Mit 16 Jahren und 4 Monaten ist er der jüngste A-Nationalspieler Ecuadors und der zweitjüngste seines Kontinents. Denn nur Argentinien-Legende und „Hand Gottes“ Diego Armando Maradona war als Südamerikaner mit 16 Jahren und drei Monaten bei seinem Länderspiel-Debüt jünger.

Wenn Páez an den Ball kommt, gehen die Herzen der Fußballexperten auf. Der junge Ecuadorianer gilt als Wunderkind seiner Zunft. Aufmerksamkeit hat er deshalb auch längst in Europa erregt. Wenngleich der Name bisher nur eingefleischten europäischen Fußball-Fans ein Begriff ist, hatten ihn die Scouts der Top-Klubs schon längst auf dem Zettel. Den Zuschlag erhielt dabei der FC Chelsea. Ab Sommer 2024 soll Páez an der Stamford Bridge zaubern.