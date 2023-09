Bei Debüt verletzt! Aaron Rodgers droht Saison-Aus

Joker überzeugte

Dem Team aus New York droht nun sogar der Super-GAU, Berichten zufolge könnte der vierfache MVP für den Rest der Saison ausfallen, eine Untersuchung am Dienstag soll Gewissheit bringen. Das einzig Erfreuliche aus Sicht der Jets: Backup-Quarterback Zach Wilson machte eine starke Partie und konnte sein Team in der Overtime zum 22:16-Sieg gegen die favorisierten Bills führen.