Diese iPhone-Modelle büßten am meisten an Wert ein

Viele Apple-Kunden warten gespannt auf die Vorstellung der neuen iPhone-Modelle. Entsprechen die Geräte den Erwartungen der Apple-Fangemeinschaft, so ist diese durchaus bereit, dafür tiefer in die Tasche zu greifen, geht aus einer Analyse des Preisvergleichportals Geizhals.at hervor. Gab es bei den bisherigen Produktpräsentationen hingegen keine nennenswerte Vorteile gegenüber Vorjahresmodellen, fielen die Preise in den kommenden Monaten zum Teil signifikant. So konnten iPhone-Begeisterte in den vergangenen fünf Jahren mit Vorgängermodellen zwischen fünf und 31 Prozent sparen. Nur geringfügige Änderungen bei Ausstattungen oder Design wurden mit entsprechenden Preisabschlägen bestraft.