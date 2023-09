Warum Sie dringend Ihr iPhone updaten sollten

Die Schwachstelle betraf Passkit, jene Schnittstelle, die Apple in Wallet-Apps nutzt, um diverse Tickets dort abzubilden. Laut Citizen Lab genügte eine Nachricht per iMessage an das Opfer mit dem präparierten Bild in der Passkit-Datei, damit sich Pegasus auf dem betroffenen iPhone installieren konnte, ohne Zutun und Wissen des Nutzers. „Zero-Click“ heißen solche Schwachstellen, weil die Opfer nichts anklicken oder -tippen müssen, damit die Installation startet.