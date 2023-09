Olympiasieger täuscht jahrelang Gehirntumor vor

Arzt konnte Sprache gar nicht

Wie sich nun jedoch herausstellte, litt der Kanadier nie unter einem Gehirntumor, die Diagnose sei lediglich erfunden worden, um das Gericht zu täuschen. Dem Superior Court of Justice zufolge seien Ungereimtheiten in den angeblichen Beweisen aufgeflogen sein. So soll der Arzt, der Lamaze einen medizinischen Bericht zu seiner Krankheit ausgestellt haben soll, der Sprache, in der das Dokument verfasst ist, gar nicht mächtig sein - außerdem sei der Name des Doktors falsch geschrieben, heißt es.